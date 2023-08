Concurso da guarda: grande efetivo deve ir para áreas mais violentas

Com o ingresso de mil novos agentes por meio do último concurso, a Guarda Municipal de Fortaleza deve direcionar "grande contingente" para áreas com mais ocorrências de crimes na Capital. O plano foi anunciado pelo prefeito José Sarto (PDT) em entrevista ao O POVO.

"Com esse novo concurso da guarda, mil guardas, a gente vai direcionar um grande contingente para áreas que a gente chama de 'hotspots'. Que são os lugares mais nevrálgicos, onde têm mais ocorrências. Evidentemente, o conceito de mobilidade do crime, se você bota em um canto, tem polícia, guarda municipal lá, ele vai procurar outro canto", detalha Sarto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele frisou que a segurança é uma responsabilidade constitucional do Estado, mas que Prefeitura está fazendo a parte que é de "inclusão social". O gestor exemplificou citando políticas de juventude e políticas de mulheres. "A parte preventiva da gente, a gente tá fazendo".