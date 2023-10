Apoio às condenações pelo 8 de janeiro é maioria até entre quem votou em Bolsonaro

De acordo com dados baseados em entrevistas, entre eleitores do Lula 72% são favoráveis a prisão, enquanto de bolsonaristas é de 53%

Até entre os que declaram voto no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), houve maioria pela condenação, ainda que abaixo dos que declaram voto em Lula. Foram 53% os que se posicionaram pelas condenações, e 36% contra.

A maioria dos cearenses entrevistados na pesquisa do Instituto Opnus opina favoravelmente é condenação dos réus envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. Posicionaram-se favoravelmente às punições 65% dos entrevistados. Houve 23% que foram contra a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre os participantes dos ataques à sede dos Três Poderes.

A opinião da população para a condenação dos réus do 8 de janeiro é majoritária em todos os segmentos da população cearense. Dentre os eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 72% são favoráveis às prisões.

Barbosa faz a diferenciação entre os próprios eleitores do ex-presidente. "Há eleitores que votaram em Bolsonaro que têm posições mais moderadas e outros que têm posições mais extremadas".

Foram entrevistadas 2,5 mil pessoas de 16 anos ou mais do Estado do Ceará, entre os dias 27 de setembro a 2 de outubro de 2023. A pesquisa tem uma margem de erro de 2% sobre os resultados totais da amostra.

"Entre os eleitores de Bolsonaro, ainda há maioria a favor da condenação, mas há muito mais eleitores que votaram nele e que são contra a condenação", diz o diretor técnico do instituto Opnus, o cientista político Pedro Barbosa.

A parcela dos votantes do atual mandatário que se mostraram contrários a condenação dos envolvidos nos atos contra os Poderes da República é de 18%. 11% não souberam ou não responderam.



