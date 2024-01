Petista agride parlamentar da oposição durante promulgação da reforma tributária

A cerimônia de promulgação da reforma tributária no Congresso gerou desentendimento entre os parlamentares da Casa. Nas imagens veiculadas nesta quarta-feira, 20, é possível ver o deputado Washington Quaquá (PT-RJ) agredindo fisicamente o deputado Messias Donato (Republicanos).

A solenidade contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A emenda constitucional que muda a tributação sobre o consumo no País foi aprovada na última sexta-feira, 15, após mais de 30 anos de debate.

O desafio agora será a regulamentação por meio de leis complementares, que serão enviadas pelo governo ao Legislativo em 2024.