Reforma tributária é aprovada com apoio da maioria da bancada cearense; veja votos

A Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária. Foram 371 votos a favor, 121 contra, 3 abstenções e 3 obstruções no primeiro turno. No segundo turno, foram 365 votos a 118, com 1 abstenção e 1 obstrução.

Na bancada cearense, foram 17 votos a favor, 3 contra e 2 parlamentares que não votaram no 1º turno.

Confira como votou a bancada cearense no 1º turno

A favor da reforma

AJ Albuquerque (PP-CE) - Sim André Figueiredo (PDT-CE) - Sim Célio Studart (PSD-CE) - Sim Danilo Forte (União-CE) - Sim Eduardo Bismarck (PDT-CE) - Sim Eunício Oliveira (MDB-CE) - Sim Fernanda Pessôa (União-CE) - Sim Idilvan Alencar (PDT-CE) - Sim José Airton (PT-CE) - Sim José Guimarães (PT-CE) - Sim Júnior Mano (PL-CE) - Sim Luiz Gastão (PSD-CE) - Sim Luizianne Lins (PT-CE) - Sim Matheus Noronha (PL-CE) - Sim Moses Rodrigues (União-CE) - Sim Robério Monteiro (PDT-CE) - Sim Yury do Paredão (sem partido) - Sim

Contra a reforma

André Fernandes (PL-CE) - Não Dayany Bittencourt (União-CE) - Não Dr. Jaziel (PL-CE) - votou Não

Não votaram

Domingos Neto (PSD-CE) - sem voto Mauro Filho (PDT-CE) - sem voto (votou sim no segundo turno)

Negociações

A votação foi realizada depois que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), autorizou que os deputados votassem à distância para garantir a aprovação. Isso após uma série de acordos de última hora, que envolveram a derrubada de vetos do presidente Lula.