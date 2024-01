Governo Milei alerta para 'consequências' em caso de bloqueios de ruas em manifestações

Manifestações que impeçam a circulação terão "consequências", advertiu, nesta quinta-feira (14), o governo de ultraliberal Javier Milei durante o anúncio de um "protocolo antipiquete" que endurece medidas de ordem pública na Argentina.

"As ruas não se tomam... se tomarem as ruas vai haver consequências", disse em coletiva de imprensa a ministra de Segurança, Patricia Bullrich. "Vamos colocar ordem no país para que as pessoas possam viver em paz".

O anúncio ocorre no quarto dia de governo de Milei, que tomou posse no domingo, e a menos de uma semana das manifestações para relembrar a crise econômica e os protestos de 2001, que deixaram 38 mortos devido à repressão policial.