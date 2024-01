Paulo Gustavo fez testamento 3 anos antes de morrer, diz mãe do ator

Dona Déa, mãe do ator e humorista Paulo Gustavo, falou sobre o testamento deixado pelo filho. Falecido em maio de 2021 em decorrência da covid-19, a mãe de Paulo revelou que o artista escreveu o documento três anos antes de morrer.

“Você já viu uma pessoa de 39 anos fazer um testamento? É incrível. Ele deixou esse apartamento para mim e para o pai. Era pra gente vender e levar um dinheiro”, disse em entrevista ao “Quem Pode, Pod”.

Na conversa com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Déa comentou que o filho fez o documento em que determina o destino do patrimônio por “precaução”. O intérprete de Dona Hermínia queria que os pais vendessem a residência e ficassem com o dinheiro.