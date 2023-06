De Assis Diniz afirma que Guimarães será candidato a senador pelo PT em 2026

Em 2014, o PT assinou manifesto defendendo a candidatura ao Governo do Ceará de outro partido, de modo que José Guimarães pudesse seguir em frente com o pleito de se tornar senador

O deputado estadual De Assis Diniz (PT) afirmou que, em 2026, o aliado e deputado federal José Guimarães é o nome na chapa majoritária com o qual o PT pedirá votos ao eleitor. Ele é da mesma tendência interna petista que Guimarães, chamada Campo Democrático.

"José Guimarães, por tudo o que já fez, por tudo o que representa, está lá toda semana ao lado do Lula conversando com o Lula, fazendo reuniões, construindo, eu não tenho dúvida nenhuma que em 2026, por ter aberto mão para o Camilo em 2014 ser o candidato a governador (e em 2022 o Camilo novamente era o nome natural para o Senado), mas já contando que em 2026 teríamos José Guimarães como nome nosso para o Senado", afirmou De Assis Diniz.

Em 2014, o PT assinou manifesto defendendo a candidatura ao Governo do Ceará de outro partido, de modo que José Guimarães pudesse seguir em frente com o pleito de se tornar senador.

A legenda delegou a Cid Gomes, então governador, a possibilidade de escolher o candidato ao Palácio da Abolição. Como o escolhido foi Camilo Santana (PT), Guimarães foi "sacrificado" no processo político-eleitoral, abrindo espaço para a candidatura de Mauro Filho ao Senado. Mauro Filho estava filiado ao Pros, que abrigava Cid, Ciro e a maioria dos que hoje fazem o PDT no Ceará, e acabou sendo derrotado pelo hoje ex-senador Tasso Jereissati (PSDB).

Os signatários daquele documento, à época, foram José Guimarães, então vice-presidente nacional do PT, José Airton Cirilo, Ilário Marques e Artur Bruno; os deputados estaduais Dedé Teixeira, Camilo Santana, Rachel Marques e Professor Pinheiro; e o vereador Acrísio Sena. Além destes, a presidente do CUT Ceará, Joana Almeida, e da Fetraece, Moisés Braz (relembre aqui).

Dizia um dos trechos do documento:

"A continuidade da aliança que inauguramos em 2006 no Ceará, com PT, PMDB, o grupo político coordenado pelo governador Cid Gomes (PROS), bem como os demais partidos da base aliada, é um dos objetivos centrais da tática eleitoral do PT no estado, em total sintonia com a tática nacional. O PT manterá o seu protagonismo político, participando da Chapa Majoritária, preferencialmente com candidato ao Senado, bem como, ampliando suas bancadas na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa."