Chiquinho Feitosa é recebido pela Guarda Municipal de Itaitinga com performance curiosa; veja vídeo

Uma performance curiosa de inspiração militar marcou um evento de inauguração da Creche Carlos de Albuquerque Lima, localizada na Ponta da Serra, em Itaitinga, na última sexta-feira, 17. A cerimônia de inauguração contou com a presença dos moradores da localidade, servidores públicos e autoridades municipais e estaduais. Porém, o que chamou a atenção foi a recepção realizada pela Guarda Municipal ao senador Chiquinho Feitosa (DEM).



Em vídeo que circula nas redes sociais, um guarda civil patrimonial que se apresenta como comandante da Guarda de Honra, Luiz Eduardo, chega a marchar em som de uma música instrumental enquanto se dirige ao parlamentar. Um dos locutores do evento anuncia a realização de uma revista de honra a Chiquinho. Logo depois, o senador e outros políticos iniciam uma caminhada em torno dos guardas em direção à creche em inauguração.

Uma performance militar curiosa marcou um evento de inauguração da Creche Carlos de Albuquerque Lima, localizada na Ponta da Serra, em Itaitinga, na última sexta-feira, 17. O que chamou atenção foi a recepção realizada pela Guarda Municipal ao senador Chiquinho Feitosa (DEM). pic.twitter.com/CE6HGfomeM

December 20, 2021

Recém chegado ao Senado Federal para ocupar a vaga do senador Tasso Jereissati (PSDB), que tirou licença de 120 dias, Chiquinho Feitosa é da base aliada do governador Camilo Santana (PT) e disputa atualmente o comando do partido União Brasil com o deputado federal e pré-candidato ao Palácio da Abolição, Capitão Wagner (Pros).

O evento também contou com outros nomes da política cearense, entre eles o prefeito de Itaitinga Paulo Cesar Feitosa (PL), o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), e o prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves. Pré-candidato do PDT ao governo estadual, RC estava no município e divulgou a visita nas redes sociais. Já Acilon é próximo do grupo dos Ferreira Gomes, apesar de ser filiado ao partido do presidente Jair Bolsonaro (PL). Em entrevista coletiva, ele chegou a cogitar a possibilidade de ser candidato a governador do Ceará em 2022.

Nesta manhã, estive em #Itaitinga participando, com muita alegria, da inauguração da Creche Carlos Albuquerque Lima, ao lado do senador Chiquinho Feitosa e do prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves. Um equipamento que transforma o futuro de uma cidade. pic.twitter.com/6jRgjGfhnE — Roberto Cláudio (@robertoclaudio) December 17, 2021

Também nas redes sociais, a Prefeitura de Itaitinga registrou o encontro. "Localizada na Ponta da Serra, a creche possui brinquedoteca, diretoria, sala de professores, secretaria, almoxarifado, área de acolhimento, banheiros com acessibilidade, pátio amplo e arejado e itens de segurança para preservação do patrimônio", disse a publicação.







