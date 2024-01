Haddad, ao chegar a conferência do PT: não posso impor um ritmo ao Congresso

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse há pouco que não pode impor um ritmo para as votações no Congresso, mas acredita que as votações de receitas pendentes vão se resolver nos próximos dias.

"Não posso impor ao Congresso um ritmo", disse ao chegar à Conferência Eleitoral do PT. Sobre o pacote de receitas, ele disse que o tema deve se resolver nos próximos dias. O Congresso precisa votar a medida provisória que regulamenta a subvenção estadual na base de cálculo de tributos federais. Um ajuste no mecanismo de juros sobre capital próprio (JCP) será incorporado ao texto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Vão se resolver nos próximos dias, estou confiante que vamos votar tudo e vamos apresentar ainda (proposta da desoneração da folha)" disse.