Bolsonaro posta vídeo ao lado de menino cantando hino de Israel na Argentina

O vídeo foi postado na tarde do último domingo, 10, em seus perfis no Instagram e no X (antigo Twitter), e acumula quase 600 mil curtidas.

No vídeo de pouco mais de um minuto, Bolsonaro aparece em silêncio, sentado ao lado do menino, enquanto ele canta. Ao fim do hino, ele acompanha palmas de outras pessoas que assistiam e que não aparecem na gravação, e exclama "viva Israel".

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou em suas redes sociais um vídeo em que aparece ao lado de uma criança não identificada que canta um trecho do hino de Israel. A gravação foi feita em Buenos Aires, Argentina, onde Bolsonaro esteve para a posse do presidente Javier Milei.

Bolsonaro, que já mantinha uma relação amigável com Israel quando foi presidente, é conhecido por suas posições favoráveis ao País na guerra contra o Hamas. O ex-presidente já declarou que para haver paz na região da Faixa de Gaza, as lideranças palestinas devem deixar de lado a violência armada e reconhecer o direito de Israel como estado soberano. Tanto a Palestina quanto o estado israelense não se reconhecem como nações independentes e vivem uma tensão política e religiosa que já dura oito décadas, com um vasto histórico de conflitos e ataques bélicos perpetrados por ambos.

Com o posicionamento, Bolsonaro tenta ser um contraponto ao discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que já condenou os atos terroristas do Hamas, mas também, em diversas ocasiões, criticou as ações de Israel, como quando chamou o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, de "extremista" e sem sensibilidade humana.