Alexandre de Moraes ri com grito de 'Xandão' de movimentos sociais em evento com Lula

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, foi ovacionado por integrantes de movimentos sociais que participaram do lançamento do Plano Nacional Ruas Visíveis, no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira, 11. O ministro foi recepcionado pela plateia com gritos de “Xandão” e “sem anistia” após seu discurso ser anunciado pelo mestre de cerimônias.

Moraes estabeleceu, em liminar do dia 26 de julho, que o governo federal deveria criar, em até 120 dias, um plano de ação e monitoramento para implementação da política para a população em situação de rua. No documento, Moraes destacou que, embora o decreto exista desde 2009 (leia na íntegra), a Política Nacional para População em Situação de Rua foi adotada por apenas cinco estados e 15 municípios até 2020.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na declaração proferida nesta segunda, o ministro chamou a atenção para os 75 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos, celebrados neste domingo, 10.