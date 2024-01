Filha de Vitor Valim aguarda transplante de fígado e prefeito pede orações

“Minha filha mais velha, Sofia, está passando por uma situação grave de saúde, a qual a levou à fila de transplante de fígado nesta manhã de terça-feira”, afirmou o prefeito em publicação no Instagram.

O prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), anunciou nesta terça-feira, 5, que a filha Sofia Valim entrou na fila de transplante de fígado, devido ao agravamento do seu quadro de saúde.

“Nesse momento tão difícil, agradeço a todos pela compreensão e o carinho que eu e minha família estamos recebendo”, completou

Transplante de fígado

O transplante de fígado pode ser realizado de um doador vivo, com a retirada de uma parte do órgão, uma vez que ele pode se regenerar, e não prejudica a vida do doador. Familiares ou pessoas sem relação podem realizar a doação, em caso de compatibilidade.