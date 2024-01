Elmano agradece Augusta, Cid e bancada por emendas para tratamento oncológico

"Eu quero publicamente agradecer aqui à senadora Augusta, ao senador Cid e à bancada federal em nome do nosso coordenador, Eduardo Bismarck, pelo entendimento que nós construirmos na emenda de bancada", declarou em solenidade no Centro de Eventos.

E prosseguiu: "Nós vamos interiorizar o tratamento do câncer. É um sonho que o nosso povo tem de nós superarmos ou diminuirmos o sofrimento da população que tinha que se deslocar até Fortaleza para fazer um tratamento. E a partir da implantação desse projeto, nós teremos isso feito na região do próprio cidadão e da cidadã".

"E eu quero aqui dizer que não é uma coisa individual, não foi uma decisão minha, é da bancada como um todo, mas eu realmente tinha que fazer, pedir e apelar para que todos pudessem também entender dessa importância, como assim foi", disse ao O POVO.

Augusta se disse feliz com a conquista do Estado, pois, para ela, era fundamental garantir metade das emendas para a área. Ela destacou que não poderia se omitir.

"Eu fiquei muito feliz porque, para mim, era fundamental a gente poder garantir uma parte dos recursos. Sou do interior do estado, eu sei da dificuldade que as pessoas passam, sei que isso é uma grande necessidade. Então não podia me omitir e não poder tentar levar até o final para que a gente pudesse garantir", afirmou.