Janones, Duda Salabert e ministra do TSE discutem em Fortaleza eleições de 2024

Em meio a polêmica envolvendo acusações de rachadinhas, o deputado federal André Janones (Avante) fará palestra sobre a influência das redes sociais nas eleições na sexta-feira, 8, no IV Congresso Cearense de Direito Eleitoral (Concede), realizado na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).



Além de Janones, participam do evento os deputados federais Orlando Silva (PCdoB) e Duda Salabert (PDT), além do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Benedito Gonçalves, e da ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Edilene Lobo.

O Concede será realizado de 6 a 8 de dezembro na sede da Alece, com o tema “Eleições 2024: Quem tem ingresso da festa?”. A programação ainda terá debates, painéis, assim como apresentação de trabalhos acadêmicos, com foco nas busca por respostas dos desafios das próximas eleições no Brasil, analisando questões sociais, jurídicas e políticas.