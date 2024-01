Moradores de Alagoas fazem protesto contra Braskem por afundamento de bairros

Moradores de bairros afetados pelo afundamento do solo realizaram protesto em uma das principais vias de Maceió, na Avenida Fernandes Lima. Com cartazes e faixas, os manifestantes do bairro Bom Parto e do conjunto Flexal do Bebedouro se reuniram na manhã desta quarta-feira, 6, para pedir indenização à Braskem e nova moradia para as famílias que vivem próximas à área das minas de exploração da sal-gema na cidade.

De acordo com o portal g1, todas as faixas da Avenida foram bloqueadas pelos manifestantes. Na ocasião, eles usavam cartazes contra a petroquímica, a exploração e a desocupação das áreas afetadas pelo afundamento do solo em cinco bairros da capital. O grupo caminhou até o Palácio do Governo de Alagoas. A prefeitura de Maceió acompanhou o protesto, que encerrou por volta do meio-dia.

