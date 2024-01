Saiba quem é o homem que provocou Ciro Gomes e levou um tapa no rosto

Ideais políticos

Após o ocorrido na noite do domingo, Tiê se pronunciou em suas redes sociais para desmentir os boatos que giram em torno de uma eventual candidatura a vereador de Fortaleza nas eleições municipais de 2024.

Conforme publicou em sua conta oficial do Instagram, ele não será candidato ao cargo pelo Partido Socialismo e Liberdade (Psol) e nem é filiados à legenda. No entanto, reiterou que apoia “o movimento de eleger candidaturas afroindígenas e LGBTQIAPN+ em todo o Brasil”.

“O tempo dos brancos já era! É nós (sic) no poder ou não será, apanho na cara com orgulho para defender o que é nosso e não (faço) isso pra me eleger. Nós temos ‘um projeto de Nação! Com a licença da palavra”, escreveu.

Tiê é membro do grupo Tambores de Safo desde o ano de 2011, e cofundador dos grupos Batuque de Odê e do Bloco Cola-velcro.

Conforme a minibiografia no site Mapa Cultural de Fortaleza, o jovem participa do ciclo carnavalesco desde 2013 como percussionista de grupos como Maracatu Nação Pici, Afoxé Omorisá odé e Oxum Odolá, no qual foi contramestre de batuque no Carnaval de 2023.



Tiê é formado em Ciências Ambientais pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e já atuou em áreas direcionadas ao setor, como na Oscip Jovem Sertão, uma organização de voluntariado, composta por empresários, jornalistas, publicitários e sociedade civil.