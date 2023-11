Petistas rebatem Ciro sobre Camilo ser "maior traidor da história"

Deputados do PT no Ceará criticaram a fala do ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que afirmou na segunda-feira, 6, que o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), é o “o maior traidor da história”, além de classificá-lo como “a maior decepção”.

O deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio (PT) relembrou que “há menos de um ano, Ciro dizia em palanque que Camilo era o melhor governador do país”. Para ele, a mudança de versões é lamentável e mostra o lado personalista de Ciro.

“Lamentavelmente, sua opinião muda conforme o vento sopra ou não a favor de seu projeto pessoal. Ciro praticamente destruiu o PDT nacional, com sua campanha presidencial forçada , e agora está acabando com o PDT do Ceará, um partido importantíssimo do campo progressista no país”, criticou.

Sampaio ainda acrescentou que “no mundo político, ninguém mais dá crédito para o que Ciro diz” e que pedetista está “desmoralizado pelos factoides recorrentes que tenta criar e pelas inúmeras ações por calúnia que enfrenta na justiça”.

Já o deputado estadual De Assis Diniz (PT) declarou que Ciro considera o ministro da Educação traidor “porque mais uma vez não foram atendidos os seus seus caprichos”, e reforçou que reconhece a liderança de Camilo no Ceará.

A deputada Larissa Gaspar (PT) expressou solidariedade ao ministro da Educação, e disse que Ciro “só aparece com seus desequilíbrios verbais”.

“Ciro não superou a derrota eleitoral e ao invés de propor projetos que possam contribuir com a vida do povo, ataca aqueles que ele considera seus adversários, inclusive seus familiares mais próximos. Camilo é do PT e apoiou Lula, nada mais natural”, acrescentou.