Governo Elmano cobra Ciro na Justiça por acusações de corrupção

"No Estado do Ceará não se faz uma obra sem pagamento de propina", disse Ciro Gomes

O Governo do Ceará acionou o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) na Justiça para que ele aponte objetivamente os casos de corrupção que ele disse existir na administração estadual. A ação diz respeito a discurso de Ciro durante convenção do PSDB Ceará no último dia 30 de outubro.

“Hoje no Ceará, que era famoso pela decência com que Tasso Jereissati, com que eu procurávamos governar, não se realiza uma obra pública sequer sem pagar propina, uma obra sequer, sem pagar propina para os donos do poder que estão aí”, disse na ocasião.

A ação foi protocolada no último dia 1º, na 14ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza. A peça judicial é assinada pelo procurador-geral do Estado, Rafael Machado Moraes, com o procurador-geral executivo assistente, Iuri Chagas de Carvalho.