Guerra da Ucrânia: comandante militar admite fracasso de contraofensiva

Cinco meses depois de ser lançada, a contraofensiva da Ucrânia contra a ocupação russa fracassou no objetivo central. A informação dada pelo comandante das Forças Armadas do país, general Valeri Zalujni, consta em artigo publicado na revista britânica The Economist. A situação coloca em dúvida a eficiência do apoio dado pelo Ocidente.

"Assim como na Primeira Mundial, chegamos a um ponto em que a tecnologia nos colocou em um impasse. Provavelmente não haverá nenhum avanço profundo e bonito", diz.