Contraofensiva ucraniana avança de maneira constante, afirma secretário americano

Austin também anunciou que os tanques americanos Abrams prometidos no início do ano Kiev, que começou a contraofensiva em junho, "em breve entrarão na Ucrânia".

Estas munições têm a capacidade de perfurar blindagens, mas são polêmicas devido aos riscos tóxicos para os militares e a população.

A reunião na base americana de Ramstein, sul da Alemanha, reúne quase 50 países para coordenar a assistência militar contra a invasão russa.

O encontro é o primeiro com a participação do novo ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, que assumiu o cargo no início do mês. Seu antecessor, Oleksii Reznikov, um dos rostos mais conhecidos da resistência ucraniana, foi obrigado a abandonar o cargo após vários escândalos de corrupção no ministério.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, os países ocidentais entregaram diversos tipos de armas a Kiev.

A União Europeia e os países da Otan já comprometeram quase 95 bilhões de euros (100 bilhões de dólares) em ajuda militar, segundo os dados do Instituto Kiel, que registra as armas prometidas e entregues à Ucrânia desde o início da invasão.