Ajuda a Israel e Ucrânia, tema de intensos debates no Congresso dos EUA

Os Estados Unidos vão se limitar a dar apoio financeiro exclusivamente a Israel? Ou vão aprovar o vultoso pacote desejado pelo presidente Joe Biden com recursos para Gaza, Ucrânia e aliados na Ásia? O Congresso americano começa a discutir estes temas espinhosos nesta quinta-feira (2).

O Legislativo, finalmente plenamente funcional com um "speaker" (presidente), está dividido em torno do tipo de apoio que deve dar a seus aliados no exterior.

Tanto os democratas quanto os republicanos pretendem que libere imediatamente ajuda militar para Israel, o aliado mais tradicional dos Estados Unidos, e que está em pleno conflito com o grupo islamista palestino Hamas.