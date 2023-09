Lentidão da contraofensiva intensifica críticas à Ucrânia

A contraofensiva ucraniana está lenta, ineficaz ou mal preparada? As críticas, pouco veladas, se intensificam sobre o governo ucraniano, que exige cada vez mais armas e munições para vencer a guerra.

Há um mês, no que parecem ser vários vazamentos de informação organizados, a imprensa dos Estados Unidos citou oficiais militares anônimos que criticam a estratégia da Ucrânia. Basicamente, culpam a Ucrânia por uma certa dispersão no front.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Recentemente, uma nova história começou a criar raízes [...], especialmente por parte das autoridades do Pentágono, que afirmam que a ofensiva seria uma verdadeira decepção", disse Lawrence Freedman, do King's College de Londres, no final de agosto. "Há dúvidas sobre se a Ucrânia será capaz de vencer" a guerra, afirmou.