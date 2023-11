Ucrânia denuncia maior bombardeio russo desde o início do ano

Desde o início da ofensiva, em fevereiro de 2022, as forças russas dispararam milhões de projéteis de artilharia contra cidades e vilarejos ucranianos próximos das frentes de batalha, o que deixou o leste do país em ruínas.

"Este é o maior número de cidades e vilarejos que sofreram ataque desde o início do ano", acrescentou.

Um ataque russo contra uma refinaria de petróleo em Kremenchuk (centro do país) não provocou vítimas, mas exigiu a presença demais de 100 bombeiros para controlar o incêndio, segundo Klimenko.

A Ucrânia e seus aliados ocidentais temem que a Rússia intensifique os ataques contra instalações do setor de energia do país antes do inverno rigoroso (hemisfério norte, verão no Brasil), como aconteceu no ano passado.

Os bombardeios noturnos provocaram uma morte na região de Kharkiv (nordeste) e outra vítima fatal na região de Kherson (sul), informaram as autoridades locais.

Uma terceira pessoa morreu e quatro ficaram feridas em um ataque russo com drone em Nikopol, sul do país.

A Força Aérea ucraniana anunciou que derrubou 18 dos 20 drones russos lançados durante a noite.