Jordânia convoca embaixador em Israel e condiciona retorno ao fim da guerra

A Jordânia ordenou o retorno imediato do seu embaixador em Tel-Aviv em protesto contra a escalada da guerra na Faixa de Gaza. O representante israelense em Amã já havia deixado o país árabe e foi orientado a não voltar. O comunicado oficial, no entanto, não deixa claro se a medida representa o rompimento das relações com o Estado israelense.

"O retorno dos embaixadores estará ligado ao fato de Israel acabar com a guerra em Gaza e a catástrofe humanitária que está provocando, assim como todas as medidas que privam os palestinos do seu direito à alimentação, à água, aos medicamentos e ao direito de viverem em segurança no seu território nacional", declarou o Ministro das Relações Exteriores jordano, Ayman Safadi.

A Jordânia foi um dos primeiros países do mundo árabe a reconhecer o Estado de Israel, em 1994, depois dos Acordos de Oslo. A relação diplomática entre Amã e Tel-Aviv se mantém desde então apesar do fracasso da tentativa de paz para o conflito entre árabes e palestinos, e segue a lógica de "paz fria". Ou seja, os países mantêm contatos cordiais e sem conflito, mas a relação não é próxima.