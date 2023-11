Roberto Cláudio tira foto com homem que tatuou caricatura do ex-prefeito

Na última quarta-feira, 1°, o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT) tirou uma foto com um apoiador que fez uma tatuagem com a caricatura do ex-prefeito. Rogers Moreira tatuou a caricatura do ex-prefeito de Fortaleza ainda em agosto de 2022 , época da campanha eleitoral em que RC se apresentava como um dos candidatos ao governo do Estado.

Como informou o colunista, Carlos Mazza, Rogers não possui cargo comissionado na Prefeitura ou em qualquer outro órgão público. Ele foi eleito e passou em seleção pública para o cargo de agente de cidadania, posição que recebe uma bolsa da Prefeitura.

Evento com recados políticos

Durante a entrega da ETI Reitor Roberto Cláudio Frota Bezerra, o prefeito José Sarto (PDT) e um grupo de deputados estaduais e vereadores ligados a eles deixou uma série de recados políticos. A situação se dá em meio ao contexto da crise interna no PDT cearense e da relação tumultuada com o grupo que hoje está à frente do governo do Estado.

Roberto Cláudio foi um dos primeiros a levantar a pauta política em discurso. A ala de Sarto, RC e do deputado André Figueiredo disputa o controle do PDT no Ceará com o grupo do senador Cid Gomes.

“Muita gente anda cansada da política e confunde a política com uma luta de vale-tudo pelo poder. Quando se torna uma luta de vale-tudo, as emoções, os propósitos e as paixões são engolidos pelo sistema e por esse tal de vale-tudo. Lhe ver hoje, depois de ser vereador, deputado, presidente da Assembleia, inaugurando obras é motivo para continuar acreditando na política”, declarou RC em apoio a Sarto.

E seguiu: “Fortaleza, o Ceará e a nossa política precisa do seu trabalho e da sua dignidade, de alguém que com tantos anos está dando lição de que a política não é ganhar, não é puxar cadeira, derrubar mesa para ter uma vitória. É servir ao povo”, concluiu.