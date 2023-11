Grupo de Sarto e RC alfineta adversários durante inauguração de escola em Fortaleza

Embora não tenham citado nomes, as falas claramente têm endereço dado o contexto da crise interna no PDT cearense e da relação tumultuada com o grupo que hoje está à frente do governo do Estado

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), realizou a entrega de uma Escola de Tempo Integral, nesta quarta-feira, 1°, que contou com a presença de aliados, dentre os quais o ex-prefeito Roberto Cláudio, vereadores da Capital e deputados estaduais. No evento, parte dos políticos deixou recados, sem citar nomes, mas que claramente têm endereço, dado o contexto da crise interna no PDT cearense e da relação tumultuada com o grupo que hoje está à frente do governo do Estado.

Roberto Cláudio foi um dos primeiros a levantar a pauta política. A ala de Sarto, RC e do deputado André Figueiredo disputa o controle do PDT no Ceará com o grupo do senador Cid Gomes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao falar sobre a escola Reitor Roberto Cláudio Frota Bezerra, que leva o nome do seu pai, RC agradeceu ao prefeito e destacou a trajetória pública de Sarto, que deverá disputar a reeleição pelo PDT em um ano.