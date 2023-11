Gardel critica educação de Fortaleza antes de RC e diz estar do "lado certo"

Na manhã desta quarta-feira, 1º, ao lado do próprio RC e do prefeito José Sarto (PDT), Rolim afirmou que o projeto político que governa a Capital não irá parar, nem que eles tenham de enfrentar "o poder".

Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), o vereador Gardel Rolim (PDT) entrou em clima de disputa política ao discursar durante inauguração da escola de tempo integral Roberto Cláudio Frota Bezerra, equipamento no bairro Parque Dois Irmãos que leva o nome do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT).

Gardel criticou as gestões que antecederam a de Roberto Cláudio, ressaltando que "outrora" a educação pública da Cidade era tratada como "algo de segundo plano" e "ponto de captação de voto".

"Educação não pode ser moeda de troca eleitoral, educação não pode ser tratada de qualquer forma, educação é aquilo que nós aprendemos com Brizola e com Darcy Ribeiro, que tem que ter qualidade, tem que ser boa, tem que estar na periferia e tem que desenvolver o sonho das crianças e do adolescentes", afirmou o pedetista para um público de crianças e adolescentes presentes na inauguração.

"E é por isso, Sarto", ele continuou, "que eu tenho convicção, certeza absoluta, que eu estou do lado certo, estou do lado do Sarto, estou do lado do Roberto Cláudio, estou do lado do Élcio, estou do lado dos meus colegas vereadores neste projeto que transforma a educação de Fortaleza", bradou o vereador.

Ele concluiu o discurso ao afirmar que "este projeto vai continuar, nem que nós tenhamos que enfrentar os donos do poder, enfrentar aqueles que querem ver este projeto morrer".

com informações do repórter Vítor Magalhães