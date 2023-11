Sarto promete anunciar pacote de investimentos de R$ 2,2 bilhões para Fortaleza

Nesta quarta-feira, 1°, o prefeito cumpriu agenda no bairro Parque Dois Irmãos e antecipou o anúncio que deve ser formalizado na próxima segunda-feira, 6. “Devo fazer segunda-feira o anúncio do maior investimento público da história de Fortaleza. Serão R$ 2,2 bilhões onde vamos aplicar em escolas de tempo integral, Centros de Educação Infantil (CEIs), Escolas Areninha, drenagem e pavimentação, construção de posto de saúde e na requalificação dos bairros (...) É muita coisa”, disse o gestor.

Nesta quarta-feira, 1°, Sarto entregou a Escola de Tempo Integral Reitor Roberto Cláudio Frota Bezerra, que leva o nome do pai do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT). RC esteve presente no evento ao lado de familiares e aliados políticos e conversou com O POVO sobre a entrega, agradecendo a homenagem de Sarto para a sua família.

O ex-prefeito também comentou a crise interna no PDT do Ceará, dizendo ter ficado claro para o "Brasil inteiro" que havia necessidade de intervenção nacional no diretório cearense da sigla.

"Durante a reunião, ficou clara para o Brasil inteiro a necessidade de intervenção da nacional, até para proteger o partido. O que vai acontecer agora vai depender da capacidade de todos nós que estamos no PDT, de forma desprendida, construir a maior convergência possível neste momento, neste processo de intervenção da nacional", avaliou RC.

Ao lado de Sarto, RC visitou a escola e fez discurso no palco onde citou a importância da política para que entregas como aquela fossem feitas na Capital.