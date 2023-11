RC acusa Cid de mentira e ingratidão: "Difícil o senhor se olhar no espelho"

O ex-prefeito Roberto Cláudio acusou o senador Cid Gomes de mentir na última reunião do PDT ocorrida na sexta-feira, 27. Nas palavras dele, é indigna a postura do ex-governador e imagina ser difícil para ele "se olhar no espelho".

"É absolutamente indigno o senhor estar primeiro, contando versões na sua narrativa. Imagino eu que seja difícil o senhor se olhar no seu espelho. Porque eu sou grato ao que você me fez e fui 100% leal a você a vida inteira", disse RC irritado, em vídeo que vazou nesta terça-feira, 31.

No início de sua fala, o ex-gestor afirmou que prometeu a si mesmo que não iria se manifestar sobre o passado e sentimentos. "O senhor agora tratou de contar um bocado de história para um bocado de gente que não é verdade", falou a Cid.