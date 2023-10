Capitão Wagner e Girão falam em não dividir forças nas eleições 2024

A declaração foi durante bate-papo de Wagner com moradores da Messejana, neste sábado, 21, com direito a presença de aliados.

No entanto, nos últimos dias, aliados do grupo político de Wagner têm defendido a união já no primeiro turno como forma de não dividir forças.

A presença de Girão sinaliza para uma aproximação entre as legendas com vistas à eleição de 2024.

Uma chapa com o Capitão e com o senador já é ventilada nos bastidores da política local.

O senador disse ser natural sua presença no evento, dada a trajetória de amizade com Wagner: “Independentemente de política, minha amizade com Wagner vem antes disso. A União é chave, porque é Davi contra Golias (na eleição). Acredito que coisas boas vão acontecer e a gente tem que trabalhar sempre a união de pessoas do bem em torno de projetos”, argumentou.



Além do bate-papo e troca de ideias, o evento também contou com ato de filiação partidária.