Eleições 2024: datas, cargos, título de eleitor e tudo sobre pleito

Com a chegada do período eleitoral em outubro de 2024, conheça o funcionamento das eleições para prefeito, vice-prefeito e vereador

O processo eleitoral prevê a vitória do candidato que alcançar mais da metade dos votos válidos, excluindo nulos e brancos. Na prática, a numeração equivale a 50% mais um voto, com chances de segundo turno caso ninguém alcance a porcentagem em cidades com mais de 200 mil habitantes.

A cada quatro anos , as eleições municipais chegam para definir a escolha de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em cidades ao redor do Brasil. Ao todo, as 27 capitais e o Distrito Federal também dependem da população local na definição de seus representantes .

Em outubro de 2024, a escolha para o cargo de prefeito será definida a partir do candidato que receber 50% mais um voto da população. O segundo turno só acontece em cidades com mais de 200 mil habitantes, onde a maioria dos votos válidos indicará o novo representante.

Em 2020, as eleições municipais aconteceram no domingo, 15 de novembro, enquanto o segundo turno ocorreu no dia 29.

A próxima eleição para o cargo de prefeito nos municípios ainda não possui data exata confirmada, mas as votações costumam acontecer durante o primeiro domingo de outubro. Em caso de segundo turno, o último domingo do mês (outubro) pode ser escolhido.

É papel do vereador a elaboração das leis municipais e a fiscalização do Executivo, representado na figura do prefeito. De acordo com o TSE, são os vereadores que propõem, discutem e aprovam normas que serão aplicadas nos municípios.

O prefeito , eleito como chefe do Poder Executivo municipal, possui um mandato de quatro anos de duração. Entre as suas competências, o portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cataloga algumas características, a seguir:

Diferente do prefeito, o cargo de vereador considera um sistema proporcional, ou seja, o número de vagas que o partido ou coligação do candidato conseguiu alcançar na Câmara Municipal, além de sua posição na votação com os eleitores.

Os pré-requisitos são similares para a categoria de vereador, mas a idade do candidato é menor — é preciso ter no mínimo 18 anos de idade para ser eleito.

Segundo turno

A Constituição Federal (inciso II do artigo 29) prevê o segundo turno das eleições quando nenhum dos candidatos alcança mais da metade dos votos válidos. Contudo, esse dispositivo só é válido em municípios com mais de 200 mil habitantes.

Em cidades com população menor, o candidato é escolhido durante o primeiro turno, de acordo com a maioria dos votos apurados na disputa eleitoral.

Eleições 2024: título de eleitor



A emissão do título de eleitor é obrigatória para os maiores de 18 anos, mas facultativa aos jovens entre 16 e 17 anos. O primeiro título pode ser solicitado no Portal no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na plataforma Título Net, disponível no “Autoatendimento do Eleitor”.

O atendimento gratuito e virtual solicita a anexação de alguns arquivos: documento de identificação oficial com foto (frente e verso); comprovante de residência atualizado; uma fotografia (selfie) segurando o documento.

Como tirar a 2ª via do título?

Uma segunda via do título de eleitor pode ser impressa por meio do “Autoatendimento do Eleitor” no portal do TSE. O recurso solicita o número do título eleitoral ou CPF ou nome; nome da mãe; nome do pai e data de nascimento.

O documento também pode ser acessado por meio do aplicativo e-título, disponível para Android e iOS.

Eleições 2024: data limite de emissão



Para votar durante as eleições de 2024, os eleitores devem regularizar a sua situação com a Justiça Eleitoral e emitir o título até 8 de maio do mesmo ano, ao redor de 150 dias antes do pleito.