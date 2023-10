Indicado ao STJ, cearense Teodoro Silva Santos será sabatinado nesta quarta pela CCJ do Senado

Teodoro Silva Santos é um dos três indicados pelo presidente Lula a cadeiras no STJ. Caso aprovadas na comissão, as três indicações serão votadas no plenário

Além dele, passarão pelo escrutínio dos senadores do colegiado os demais indicados: a advogada Daniela Teixeira e o desembargador José Afrânio Vilela . Caso sejam aprovadas na CCJ, as indicações do trio para o STJ serão apreciadas pelo plenário do Senado.

A indicação de Teodoro era vista com simpatia pelo presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e pelo líder do PT no Senado, Jaques Wagner (PT). Natural de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, Teodoro também contou com apoio do ministro da Educação, Camilo Santana, e de governadores do Nordeste. Ao todo, ele teve 17 votos, quantidade mínima para eleição.

Indicação

No último dia 23 de agosto, o STJ definiu os quatro nomes da lista a ser enviada a Lula. A partir dela, o presidente escolheu dois nomes para preencher as vagas reservadas a desembargadores dos tribunais estaduais e federais.

As opções de Lula, além dos escolhidos Teodoro e Vilela, eram o paulista Carlos Von Adamek e o fluminense Elton Leme. Durante a definição da lista, Von Adamek foi o mais votado. Ele tinha a preferência do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), além de contar com o apoio de outros ministros com quem trabalhou no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Leme era apoiado pelo ministro Gilmar Mendes, do STF.

O cearense disputou com 56 juízes a candidatura por uma das cadeiras do STJ. As duas vagas reservadas a desembargadores foram abertas por conta da aposentadoria do ministro Jorge Mussi e da morte do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. A outra cadeira será ocupada pelo desembargador mineiro José Afrânio Vilela.