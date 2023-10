TJCE promove mutirão de reconhecimento de paternidade com 150 atendimentos

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 16-10-2023: Campanha "Pai, um presente para a vida toda", lançada pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) para reconhecimento de paternidade no Forum Clóvis Beviláqua. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

No total, serão disponibilizados 150 atendimentos, sendo 120 a partir de agendamento prévio pelo formulário eletrônico e 30 em comparecimento espontâneo no local. O pai e a mãe devem ir ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) de Fortaleza, localizado no Fórum, com os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de endereço e Certidão de Nascimento do filho ou filha. José de Assis e Maria Elinete foram uma das famílias atendidas nesta segunda, 16. Os dois estavam com o filho de 19 anos para realizar o reconhecimento de paternidade e trocar o nome do pai que foi registrado inicialmente na certidão do jovem. Segundo Maria, o filho não tem documentos e a família aproveitou o mutirão para incluir o nome de José no registro do adolescente. “A gente aproveitou esse mutirão para trocar o registro dele. Ele é registrado no nome de outra pessoa, então é só a troca de nome [...] Hoje, eu me sinto feliz por estar aqui e trocar esse nome para a gente poder tirar o RG dele e deixar um cidadão completo”, explicou Maria. No local, as famílias são atendidas por mediadores e preenchem um Termo de Reconhecimento de Paternidade, assinado pelo pai e pela mãe, além de ser homologado pela Justiça. O documento é encaminhado para o cartório, onde uma nova certidão de nascimento gratuita será emitida.

Reconhecimento de paternidade: consequências da falta do nome A juíza e coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) de Fortaleza, Ana Carolina Cavalcante, pontua que a falta do nome do pai na certidão de nascimento pode resultar em consequências que vão além do espaço deixado no documento. “É uma lacuna que traz uma dor muito grande. Às vezes, uma vergonha, constrangimento de se identificar, de apresentar uma documentação [...] Cada caso é um caso, mas, na maioria das situações, essa ausência paterna gera uma série de problemas nas pessoas”, afirmou. Jairo Fernandes, 29 anos, estava no local com o filho Nathanael Fernandes, 9 anos, para inclusão do nome na certidão da criança. Segundo o pai, Nathanael estava registrado apenas com o nome da mãe e a oportunidade de atualizar o documento deixa os dois felizes.

"É fundamental. Como é meu filho, e não ter meu nome esse tempo todo sempre foi incômodo para mim. Agora, a gente deixa registrado, né?", contou. A vendedora Luiza Bruna, de 32 anos, sempre conviveu com o pai, Luiz Araújo, de 67 anos, porém também foi registrada apenas com o nome da mãe e nunca conseguiu atualizar o documento pela falta de tempo. Ela conta que desejava incluir o nome do pai na certidão, principalmente para mudar o registro das filhas e inserir o nome do avô.