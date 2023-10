Judiciário convoca 19 aprovados para cargo de juiz substituto no TJCE

O Judiciário cearense realizou convocação nesta semana de 19 aprovados no Concurso Público para Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), de 2019. Os convocados devem tomar posse do cargo em 12 de janeiro de 2024, na Escola Superior da Magistratura do Ceará (Esmec).

Para a efetivação do processo, os selecionados devem enviar a documentação solicitada para o e-mail [email protected], até 16 de novembro. O serviço já está disponível. Os convocados também deverão realizar perícia médica, na Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado, além de comparecer a audiência virtual para checagem da documentação entregue.