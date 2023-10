Ministra do STJ fatia em 9 frentes de investigação inquérito que mira Gladson por desvios no AC

A ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), decidiu desmembrar as investigações da Operação Ptolomeu. O inquérito se debruça sobre desvios no Governo do Acre e já tem mais de 22 mil páginas.

A Polícia Federal (PF) pediu a divisão do inquérito em investigações menores para facilitar o trabalho e a individualização do papel de cada um dos investigados. O Ministério Público Federal foi a favor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Os fatos investigados continuam os mesmos e estão conectados com a autoridade detentora de foro", informou a PF. "O que se postula é a divisão dos inquéritos para uma melhor organização da investigação e de eventual ação penal."