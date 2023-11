Câmara arquiva processo de cassação da prefeita de Santa Quitéria

Na ocasião, a vereadora relatora Aurismênia Chaves (MDB) emitiu parecer pelo arquivamento do processo. A proposta foi seguida pelo colega de Câmara Miúdo (MDB), membro do colegiado, antes de seguir para o plenário.

"Conseguimos demonstrar que as acusações feitas contra mim careciam de qualquer fundamento. Nossa administração sempre foi pautada pela transparência e responsabilidade, e os fatos comprovaram isso. Portanto, era apenas natural que o pedido de cassação fosse arquivado, pois não havia base jurídica para sustentá-lo", afirma Protásio.

Com o arquivamento, uma nova configuração política é montada no município, representando uma base mais forte contra o titular da gestão executiva, Braguinha (PSB), afastado sob acusação de corrupção. A Justiça determinou a renovação do distanciamento dele por mais 180 dias. Nesse período, Lígia conseguiu o apoio de mais vereadores para conseguir o arquivamento do processo.

Agora, a prefeita diz pretender dar continuidade aos trabalhos da gestão com "apoio de emendas federais e estaduais, que permitirão aprimorar a qualidade dos serviços" de sua administração.

"Estamos investindo na restauração de nossa frota de veículos; continuando obras, como a construção de três praças e a ampliação do Centro de Referência da Assistência Social (Cras), além de melhorias em creches e escolas. Também equipamos completamente nossos serviços de saúde e, agora, nos concentraremos em garantir o fornecimento de insumos."

Votação

Gessiane Cordeiro (PSB), Eliandro Mesquita (PSB), Cesário Junior (PDT), Irmão Pereira (PSDB), Dânio Braga (PT) e Renato Catunda (PT) votaram pelo arquivamento do processo, além da relatora e do vereador Miúdo. Enquanto Gardel Padeiro (PSB), Jarina Cavalcante (Solidariedade) e Uberlâncio Viana (MDB) foram a favor da cassação.

O presidente da Casa, Joel Barroso (PSB), não votou, cumprindo regra da Câmara Muncipal. Já o vereador Douglas Lira (PDT) não compareceu à sessão.