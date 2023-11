Lula e Lira voltam ao trabalho em meio a pressão no governo por cargos

Os presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), devem voltar às rotinas oficiais em momento relevante na relação entre o Executivo e Legislativo. Os 513 deputados devem apreciar em plenário matéria com transformações na cobrança de impostos sobre fundos exclusivos no Brasil e sobre as offshores, estas no exterior.

A matéria impacta os superricos brasileiros e é meio de equipe econômica liderada pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda) elevar a arrecadação e zerar o défict nas contas públicas. Lula retorna às atribuições presidenciais um mês após cirurgias — no quadril e nos olhos. Ele não despachava do Palácio do Planalto, prédio de expediente da Presidência da República, desde o dia 28 de setembro. Já Lira estava em viagem à Ásia.

