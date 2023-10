Governo do Ceará assina com projeto de extração de urânio no Ceará

A publicação do memorando de entendimento para desenvolver o Projeto Santa Quitéria ficou apenas no Diário Oficial do Estado e não foi publicizado como outros acordos firmados com empresas

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, assinou um memorando de entendimento para desenvolver o projeto Santa Quitéria, que visa extrair urânio e fosfato no interior do Estado, com investimento previsto de R$ 2,3 bilhões.

Porém, ao contrário de outros documentos do tipo, que são publicizados inclusive em site do Governo do Estado, desta vez a publicação ficou apenas no Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 28 de setembro de 2023.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No mesmo dia 28, o governador cita na rede social X (antigo Twitter), cita outras assinaturas e atos da gestão. Nos boletins informativos 1792 e 1793, elaborados pela equipe de comunicação do Palácio da Abolição, também não há nenhuma menção ao memorando que trata do Projeto Santa Quitéria.