Jogo Político: Fim da CPMI do 8 de janeiro e cenário da direita na eleição de Fortaleza

Jornalistas do O POVO analisamo movimento da direita para as eleições de 2024

O programa Jogo Político desta segunda-feira, 23, fala sobre o fim da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos golpistas. A comissão foi encerrada na última terça-feira, 17, após a relatora da CPMI, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), apresentar o relatório final sobre os atos golpistas. O texto convergiu a discussão para os integrantes da segurança do Distrito Federal e membros das Forças Armadas.

No que se refere ao cenário político local, o episódio comenta sobre os movimentos da direita visando as eleições municipais de 2024. O presidente estadual do União Brasil e pré-candidato a Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil), eo senador Eduardo Girão (Novo), falaram em não dividir forças nas eleições de 2024.A declaração foi durante bate-papo de Wagner com moradores da Messejana, no último sábado, 21, com a presença de aliados.