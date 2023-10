Prefeito de Santa Quitéria tem afastamento prorrogado por mais 180 dias e vice segue no cargo

O prefeito de Santa Quitéria, Braguinha (PSB), teve o afastamento do cargo prorrogado por mais 180 dias por decisão do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). Com isso, a vice Lígia Protágio segue o cargo e completará um ano à frente da gestão, já que o prefeito já tinha sido afastado por 180 dias em abril. A prorrogação ocorreu na última semana. Santa Quitéria fica a 229 km de Fortaleza.

A prorrogação do afastamento foi confirmada com a comunicação da Prefeitura do Município que afirmou que já foi notificada da permanência da vice no cargo. Além de Braguinha, outros três investigados na operação movida pelo Ministério Público (MPCE), também permanecem afastados. Os três eram secretários na gestão de Braguinha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O caso é tratado em segredo de Justiça. A prorrogação é datada do dia 29 de setembro, mas formalizada apenas na semana passada. Em ofício, o procurador de Justiça e coordenador da Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública (Procap), Emmanuel Girão, informou à prefeita o teor da decisão no último dia 3 de outubro. Ele afirma que houve o referimento do pedido de afastamento do prefeito por 180 dias.