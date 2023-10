Fernandes diverge de Carmelo e afirma que nome do PL em Fortaleza será escolhido por diretório

Deputado federal afirma que candidato do partido à Prefeitura será definida no diretório municipal; deputado estadual fala em pesquisa como metodologia para escolha

O deputado federal André Fernandes disse que a escolha para o candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza será realizada pelo diretório do partido. Durante a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à capital cearense, começou a circular a informação de que o PL faria uma pesquisa para decidir a candidatura da sigla. “Não vai ser pesquisa que vai decidir isso não, vai ser o diretório”, garantiu Fernandes, presidente do partido no município.



Segundo o deputado, as decisões do PL sobre as eleições municipais, ficam para o “próximo ano”. André Fernandes participou da Marcha Contra o Aborto e Pela Vida na última quinta-feira, 12, e subiu ao trio elétrico ao coro de “prefeito, prefeito” dito por apoiadores.