Eduardo Girão afirma que partido Novo terá candidato para a Prefeitura de Fortaleza

O senador Eduardo Girão (Novo), afirmou que o partido Novo terá candidatura própria na eleição municipal de Fortaleza. “Novo terá candidato a prefeito de Fortaleza em 2024”, cinfirmou ao O POVO. Além disso, o parlamentar não descartou concorrer na disputa pela Prefeitura da Capital. “Se de alguma forma eu puder ajudar a cidade que eu nasci, será uma honra muito grande”, completou.



Sobre um possível apoio à candidatura de Capitão Wagner (União Brasil) nas eleições de 2024, Girão comentou que mantém diálogo com o aliado, com ambos compartilhando objetivo em relação a alternância de poder em Fortaleza.

“Somos amigos e sempre diálogo com ele e, de uma forma ou outra, compartilhamos esforços para que finalmente tenhamos alternância de Poder em nossa Capital, o que será muito bom para a 4ª capital do Brasil”, afirmou o senador, que apoiou a candidatura de Wagner ao governo do Ceará em 2022 e à Prefeitura de Fortaleza dois anos antes.