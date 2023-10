6 das 11 novas secretarias de Elmano continuarão sem autonomia orçamentária em 2024; veja lista

Com o envio do Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2024 para a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), a gestão do governador Elmano de Freitas (PT) estima um orçamento de R$ 37,3 bilhões para o ano que vem.

O texto discrimina o orçamento de secretarias e outros órgãos, universo no qual estão alocadas as 11 novas pastas criadas pela gestão Elmano neste ano. Destas, seis devem continuar com a administração financeira atrelada à Casa Civil do Estado.



Na mensagem, as pastas dos Povos Indígenas; da Juventude; da Diversidade; da Articulação Política; da Igualdade Racial e das Relações Internacionais aparecem com previsão orçamentária entre R$ 150 mil e R$ 160 mil. Valores bem abaixo do previsto para outras pastas recém-criadas.