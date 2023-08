Partido Novo realiza evento para debater candidaturas a prefeito no Ceará

Visando a escolha dos nomes da legenda para disputar as eleições municipais em 2024, o Partido Novo no Ceará realizou nesta sexta-feira, 25, o segundo ciclo da Jornada 2024. A ação, intitulada “NOVOs ares para a política cearense em 2024”, ocorreu às 19h, no auditório do Concept Office, localizado na Torre Empresarial Iguatemi, no bairro Cocó.

Dentre os convidados que participaram do evento, estão a vereadora de Belo Horizonte, Fernanda Altoé, e o senador Eduardo Girão, que tem sido um dos nomes ventilados pelo partido para disputar o Paço Municipal em 2024. O POVO confirmou com a direção do Novo que existem conversas em torno do senador neste contexto.

"Entendemos que o senador é uma excelente alternativa para Fortaleza", afirmou Fredy Bezerra de Menezes, vice-presidente estadual da legenda. Questionado sobre se essa é a pretensão do senador, Bezerra respondeu: "Ele não descarta a possibilidade de ser candidato."