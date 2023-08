Partido Novo no Ceará defende fala de Zema: "Nordeste e Norte foram inspiração"

O posicionamento faz menção às falas de Zema durante entrevista veiculada no último sábado, 5, na qual ele pontuou que os estados estavam sendo tratados de forma diferente e o Consórcio Sul-Sudeste (Cossud) deve atuar em bloco no Congresso Nacional sempre que possível.

Após o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), proferir declarações acerca de uma eventual união das regiões Sul e Sudeste em contraponto aos estados do Norte e Nordeste, a legenda se posicionou em defesa do chefe do Executivo estadual, afirmando que “a união das regiões Norte e Nordeste serviu de inspiração para as demandas pleiteadas pelo Sul e Sudeste”.

“Ora, a leitura da entrevista na íntegra deixa claro que a união do Sul e Sudeste jamais foi pensada para diminuir ou ser contra nenhuma das regiões do Brasil, mas sim para somar esforços. A união das regiões Norte e Nordeste serviu de inspiração para as demandas pleiteadas pelo Sul e Sudeste”, afirmou o presidente da legenda no Ceará, Afonso Rocha.

O posicionamento faz menção às falas de Zema durante entrevista veiculada no último sábado, 5, na qual ele pontuou que os estados estavam sendo tratados de forma diferente e o Consórcio Sul-Sudeste (Cossud) deve atuar em bloco no Congresso Nacional sempre que possível.

“Já decidimos que, além do protagonismo econômico que temos, nós queremos - que é o que nunca tivemos - que é protagonismo político”, afirmou ao Estadão, se referindo aos governadores do Sul e Sudeste.

“Os do Norte e Nordeste estão muito na nossa frente. É preciso tratar a todos da mesma forma. As decisões têm que escutar ambos os lados e o Cossud vai fazer esse papel porque ninguém pode ignorar o peso expressivo de 256 deputados na Câmara", completou.