Projeto que proíbe propaganda de empresas de apostas é encaminhado à CCJ da Câmara de Fortaleza

O Projeto de Lei, do vereador Danilo Lopes (Avante), que proíbe a divulgação de empresas de apostas, cassinos, jogos de azar e qualquer atividade relacionada à atividade em Fortaleza, foi encaminhado nesta quarta-feira, 11, para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal (CMFor). O relator do caso ainda será designado pelo presidente do colegiado



No projeto, Danilo Lopes propõe a vedação de propagandas de jogos que “assegurem ganho garantido de dinheiro e recebimento de bens ou vantagens em geral”. A proibição ainda se estende a “publicações, outdoors, comerciais, vídeos, lives, stories e qualquer outra forma de comunicação promovida” nas redes sociais.