Roberto Cláudio critica governo por Ceará estar abaixo da linha da pobreza

Manifestação acontece em meio à crise no PDT em que de um lado há apoio ao Governo do Estado

O ex-prefeito de Fortaleza e ex-candidato às eleições estaduais Roberto Cláudio (PDT) criticou o Governo do Ceará pela segunda posição entre os estados com mais crianças abaixo da linha da pobreza. O ex-prefeito compartilhou notícia do O POVO, baseada em dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). A manifestação ocorre em meio a crise no partido, onde de um lado há apoio ao Governo do Estado.

"Estamos apenas à frente do Estado do Maranhão. Isso é muito grave! Se podia, como já propus, criar um amplo programa de acompanhamento individual e apoio multidimensional, inclusive de renda familiar, dirigido às famílias com crianças vivendo em situações de vulnerabilidade. Esta ação, que chamei de Projeto 'Anjos da Família', prioriza melhor e focaliza mais o uso dos recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop) e está inspirada no fundamental e transformador trabalho que os agentes realizam na saúde pública cearense".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na disputa no PDT, Roberto apoia o presidente nacional da legenda, André Figueiredo, que trava embate com Cid Gomes pelo comando estadual, com contornos judiciais.