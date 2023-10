61% das crianças cearenses têm alguma privação de direitos

Cerca de 31 milhões de crianças e adolescentes brasileiros têm privação de direitos. O número representa 60,3% desta população, percentual parecido com o apresentado pelo Ceará , de 61,3%. Os dados são do estudo "Pobreza Multidimensional na Infância e Adolescência no Brasil", feito pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), com dados referentes aos anos de 2016 a 2022.

Em números absolutos, são 901 mil (38,85%) crianças e adolescentes vivendo com privação intermediária de renda e 407 mil (17,56%) com privação extrema de renda, com R$ 220 por mês.

É nesta dimensão que se acentua os contrates regionais do Brasil. Os 13 estados com a maiores porcentagens de privação extrema do direito à renda são do Norte e do Nordeste. Enquanto no Maranhão 22,45% dos jovens até 17 anos vivem em casa nesta condição, em Santa Catarina é 1,91%.

"A pobreza na infância e adolescência vai além da renda, e precisa ser olhada em suas múltiplas dimensões", explica Santiago Varella, especialista em Políticas Sociais do Unicef no Brasil. A pobreza multidimensional que considera estar fora da escola, não ter acesso à saneamento, alimentação adequada ou informações.

Saneamento é outra privação pela qual passam as crianças e os adolescentes do Ceará. Quase metade desta população, o que significa pouco mais de um milhão de pessoas, têm privação intermediária de sanemaneto básico, pois dividem o banheiro com pessoas de fora do domicílio. Outros 139 mil vivem com privação extrema no Estado, sem banheiro em casa e com esgoto a céu aberto.

O estudo quis exatamente identificar a intensidade com que cada privação afeta cada indivíduo: se intermediária (quando há acesso ao direito de forma limitada ou com má quialidade) ou extrema (sem nenhum acesso ao direito).

Alfabetização



Na dimensão Educação, o estudo considerou privação a falta de acesso à escola na idade certa e a alfabetização. Entre 2016 e 2022, é possível identificar o efeito da pandemia de Covid-19. Até 2019, há um aumento "sutil" no acesso à alfabetização, com redução de 1 ponto percentual na proporção de crianças com privação intermediária. Entre 2019 e 2022, houve crescimento de 2,4 pontos percentuais.