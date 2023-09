Eleição para Conselho Tutelar é prévia das eleições para vereador em 2024

Em Fortaleza, o suplente de vereador Danilo Ribeiro (Cidadania) é atualmente membro do Conselho Tutelar 4 e candidato à reeleição. Também concorre Germana Silva dos Santos, casada com o vereador Bruno Mesquita (PL).

A eleição para conselheiros tutelares ocorre no próximo domingo , 1ª de outubro, e é uma espécie de prévia para as eleições para vereador no ano que vem. O Conselho Tutelar desperta grande interesse de políticos. Está presente na ponta, perto da população, em questão que fala de perto às famílias: direito das crianças, inclusive proteção em caso de violações.

Danilo Ribeiro chegou a ter a candidatura impugnada — ou seja, questionada — no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Tutelar (Comdica), assim como mais três candidatos. Todos seguem na disputa do cargo após o Colegiado do Comdica ter considerado a contestação improcedente. Ribeiro também foi denunciado por acusação de propaganda irregular e o processo está em andamento.

Outra candidata este ano é Edna Maria da Silva Santos. Ela foi eleita no pleito passado, em 2019, mas cassada por denúncia de "apoio político-partidário e/ou de lideranças religiosas e/ou artístico", desrespeitando a Resolução Nº 87/2019 do Comdica. José Auri Maia Júnior foi cassado pelo mesmo motivo. Desta vez ele não está concorrendo.

Assim como Edna, Marcos Farias, outro cassado na última eleição, está se candidatando novamente. Ele foi o segundo mais votado em 2019, mas impedido de assumir ao cargo por acusação de "propaganda irreal ou insidiosa ou que promova ataque pessoal contra os concorrentes" e por "oferecer, prometer ou solicitar dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza". Ele tem proximidade com o vereador Ronaldo Martins (Republicanos) e foi chefe de gabinete do ex-vereador Carlos Dutra.

O ex-vereador Eulógio Neto (Patriota), que se elegeu em 2012, projetou-se na política como conselheiro tutelar.



Vinculação partidária

De acordo com o ex-deputado federal e presidente do Comdica, Raimundo Gomes de Matos (PL), “não há vinculação partidária” no processo de eleição dos conselheiros. Ele ressalta que, para estarem aptos a se candidatar, é necessário passar por "prova escrita e redação sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente", assim como prova de títulos para comprovar que os candidatos desenvolvem, há pelo menos dois anos, alguma atividade com crianças e adolescentes.