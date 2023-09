Eleição de conselheiros tutelares: veja quem são os candidatos em Fortaleza

Ocorre no próximo domingo, 1°, as eleições para escolher os representantes dos Conselhos Tutelares municipais, simultaneamente em todas as cidades brasileiras. A votação é realizada a cada quatro anos e, no Ceará são 2.043 pessoas concorrendo ao posto, 217 delas apenas em Fortaleza. É a maior eleição de 2023 no Brasil.



Confira os nomes dos candidatos a Conselho Tutelar em Fortaleza

Neste ano, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, juntamente à Justiça Eleitoral, autorizou, pela primeira vez, a utilização de urnas eletrônicas em todo o território nacional.